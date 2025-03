Norge IDAG

Hamas-krigere står på en lastebil når de ankommer for overlevering av tre gisler holdt i Gaza lørdag 25. februar. Foto: NTB

Israelske medier:

Hamas samlet styrker under våpenhvilen for å invadere Israel

Israels sikkerhetskabinett holdt et hastemøte mandag for å diskutere en rekke varsler de siste ukene som indikerer at Hamas har forberedt en ny invasjon av israelsk territorium, ifølge N12.