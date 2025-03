Norge IDAG

Donald Trump sammen med familiemedlemmer av Edan Alexander, da han var holdt fanget et år, 7. oktober 2024, i New York. Foto: AP Photo/Yuki Iwamura/NTB

Israel:

Hamas sier de vil løslate Edan Alexander

Terrorgruppen Hamas har kommet med en uttalelse der de sier at de vil løslate det siste levende amerikanske gisselet Edan Alexander. – Hamas’ intensjon om kun å løslate gisler med amerikansk statsborgerskap er «en manipulasjon ment for å sabotere forhandlingene», sier en talsmann for israelske myndigheter til en israelsk avis.