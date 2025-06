Norge IDAG

Minneseremoni for Sarah Milgrim og Yaron Lischinsky ved det jødiske samfunnssenteret i Kansas, 22. mai. Foto: NTB / AP / Charlie Riedel

Ambassadeansatte skutt utenfor jødisk museum:

Menigheten sørger etter drapene på Yaron og Sarah i Washington D.C.

Yaron Lischinsky kom som 16-åring til Israel fra Tyskland, som sønn av en israelsk jødisk far og tysk kristen mor. Han møtte Sarah Milgrim på jobb for den israelske ambassaden i Washington DC, og de ble et par. – Det som er utfordrende, er ikke mine foreldres ulike bakgrunn, men det å komme fra et troende hjem til en sekulær setting, fortalte han i et intervju.