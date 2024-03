Norge IDAG

FRA MIDTØSTEN: Pastor Moody fra Egypt talte under samlingen. Foto: Harald Mydland

Egyptisk kirkeleder om å møte Kjell Haltorp:

– Han var eldre enn meg, men jeg så en mektig kriger

500 var samlet på konferanse med Kjell Haltorp og hans team i Egypt i fjor, og nå har de tro for å øke til 700: – Vi ser Herren gjør et utrolig sterkt arbeid blant pastorer og ledere i Egypt, sa egyptisk kirkeleder under misjonssamlingen Fred for Abrahams barn på Zion Vanse.