Norge IDAG

Dette bildet viser Elvis Presley, kongen av Rock 'n' Roll, under en forestilling i 1972. Foto: AP/NTB

Stebror forteller om livet til Elvis Presley:

– Han var kristen og leste alltid i Bibelen

Elvis Presley ble en internasjonal sensasjon før hans alt for tidlige død i 1977 i en alder av 42. Nå forteller hans stebror Billy Stanley om privatlivet til «The King of Rock and Roll».