Olaug Bollestad på KrFs landsstyremøte i februar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Striden i KrF:

Handler det om HVA eller om HVEM?

Hvis striden i KrF handler om HVEM som bør være leder, så er det landsmøte som har, og skal avgjøre det. Noe annet er helt uakseptabelt i et demokrati. Handler det igjen om HVA partiet skal mene, eller til og med om retningsvalg, så er det partiorganisasjonen sitt bord. Hvis det handler om noen vage «varslinger» er det for dumt til å være sant. Det er nærliggende å tro at Bollestad sier sannheten. Noen vil presse henne ut.