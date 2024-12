Norge IDAG

Ved Postens Østlandsterminal har det blitt håndtert over 21,5 millioner pakker så langt i desember. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rekordtravelt for Posten:

Håndterte over 2 millioner pakker i uka

Årets førjulssesong har vært rekordtravel for Posten, med over 2 millioner pakker i uka. Nå er likevel all julepost med kjent mottaker enten levert eller på vei ut til kundene.