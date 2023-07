Norge IDAG

Fra v.: Sten Sørensen, Wiggo Skagestad, Kari Edvardsen, Thomas Åleskjær, Sølvi Edvardsen, Rune Edvardsen, Sebastian Stakset, Hans Martin Skagestad og Camilla Skagestad. Foto: Trine Overå Hansen

Sterk forbønnshandling i Sarons Dal:

Hans Martin Skagestad blir Rune Edvardsens arvtaker

Onsdag kveld ble et sterkt møte under stevnet i Sarons Dal. Rune Edvardsen fortalte den rørende historien om da han følte kappen falt på ham da hans far Aril, døde. Litt senere i møtet pekte han på Hans Martin Skagestad som sin etterfølger, og det ble en sterk forbønnshandling for Hans Martin og kona Camilla. – Jeg skal ikke gi over noe arbeid til Hans Martin og si at nå er det bare du, men jeg vil si: Jeg har lyst til å stå sammen med deg, Hans Martin, resten av livet, sa Rune Edvardsen.