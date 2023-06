Norge IDAG

Olena Zelenska (t.v.) og Michal Herzog under besøket til Sheba Medical Center 19. juni. Foto: TPS/Uri Bozaglo

Ukrainas førstedame besøkte Israel:

— Håper på fortgang i implementering av israelske varslingssystemer for luftangrep i Ukraina

Den ukrainske førstedamen, Olena Zelenska, har besøkt Israel for å lære mer om landets metoder for håndtering av krigstraumer og skader. Besøket inkluderte også en omvisning på minnestedet for Holocaust, Yad Vashem, hvor en lydguide på ukrainsk ble lansert. I et intervju sa Zelenska at hun håper på fortgang i implementeringen av israelske varslingssystemer for luftangrep i Ukraina.