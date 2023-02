Norge IDAG

Jeremiah Igunnubole er juridisk rådgiver for Isabel Vaughan-Spruce som er anklaget for å be utenfor en abortklinikk i Birmingham. Foto: ADF UK

Storbritannia:

Håper på frikjennelse etter å ha bedt mot abort

Isabel Vaughan-Spruce ble arrestert og siktet for stille bønn ved et abortanlegg i Birmingham. Nå har hun blitt varslet om at høring i saken hennes er planlagt 16. februar i Birmingham Magistrates’ Court.