Professor Salomon har hjulpet hundrevis av overlevende etter Hamas-angrepet på Nova-festivalen 7. oktober 2023.

Professor ved universitetet i Haifa:

Har behandlet mange hundre etter massakren på Nova-festivalen

Roy Salomon, professor ved universitetet i Haifa, deltok torsdag 29. august på et seminar i regi av Kos & Kaos i Oslo sentrum. Han snakket der om utfordringene med at mange av de som ble angrepet 7. oktober også var ruset. Professoren har satt i gang et omfattende program ved hjelp av innsamlede midler for å behandle terrorofrene for traumer etter 7. oktober.