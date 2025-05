Norge IDAG

Israelske forskere har oppdaget en ny måte å bekjempe bakterier på. Foto: Gunner Vitaliy Bothman/TPS-IL

Israelske forskere:

Har funnet ny måte å stoppe infeksjoner på

Med et mulig nytt våpen i kampen mot sykdom uten å være avhengig av tradisjonelle antibiotika, har forskere ved Hebraisk Universitet i Jerusalem oppdaget en overraskende mekanisme som bakterier bruker for å regulere når de blir smittsomme. Funnene åpner for muligheten til å forhindre infeksjoner ved å holde bakteriene i en ufarlig tilstand.