– Khaled Kabub ble i fjor innsatt som Israels første muslimske høyesterettsdommer. Alle de tidligere arabiske høyesterettsdommerne har vært kristne. Allikevel anklager LO, og både politikere og prester, Israel for apartheid, skriver assisterende redaktør i Norge IDAG, Martin Gellein. Foto: The Judicial Authority of Israel/IKAJ (innfelt)

Drapsbølgen i Israel:

Har jødene skylden for dårlig vær?

Så langt i år er omkring 170 arabere myrdet av arabere i Israel. Mange arabiske ledere i landet legger ansvaret og skylden for drepsbølgen på myndighetene. Dessverre er det ikke et verken ukjent eller nytt fenomen. For en tid tilbake anklaget en iransk general jødene i Israel for å produsere skyer uten regn.