Vladimir Putin (til venstre) og Donald Trump under en samtale i forbindelse G20-toppmøtet i Japan i 2019. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Trump til New York Post:

Har snakket med Putin på telefon

I et intervju med New York Post sier president Donald Trump at han har snakket på telefon med president Vladimir Putin om å få slutt på krigen i Ukraina.