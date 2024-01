Norge IDAG

BØNNEKONFERANSE: Blant talerne under Bønnekonferansen på Haugalandet var Birger Wroldsen – pastor i Troens Ord; Dennis Greenidge – forkynner fra London; Håkon Fagervik – leder av bønnesenteret i Levanger; Pastor Albert – leder for Sion Molde; Roar Sørensen, som er ekspert på Israel; og en rekke andre. Foto: Skjermdump TV Visjon Norge

Har tro på gjennombrudd for vekkelse

BØNN: Onsdag 3. til søndag 7. januar var det bønnekonferanse i Maritim Hall i Haugesund. Det var et rikholdig program og et bredt spekter av talere, og møte-deltakerne hadde kommet fra store deler av landet for å være med å be inn det nye året.