Norge IDAG

– Det vitner ikke om at vi har kommet lenger at vi tror det er greit å drepe barnet bare for de vi ikke kan se og ta på dem. Det vitner om et neandertalsk menneskesyn, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: Ill.: AH

Kommentar:

Har verden gått fremover?

Da abortutvalget la frem sin konklusjon om at de går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, var et av argumentene at vi var kommet så mye lenger nå. Virkelig? Og likevel mener de at barnet i mors liv skal være fritt vilt?