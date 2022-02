Norge IDAG

Kommentarartikler

Har vi en diskriminerende utenrikspolitikk?

I utenriksministerens gjennomgang av prinsipper for norsk utenrikspolitikk i en fjernsynsoverført tale hun holdt på Universitetet i Oslo, 15. februar 2022, var hovedtemaet den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i tilknytning til konflikten mellom Ukraina og Russland. I talen beskrev hun en rekke normer, formål og prinsipper hun mener Norge og andre land bør følge i fredsskapende mellomfolkelig samarbeid. Hun fremhevet spesielt at det var viktig å bruke FN som forum for fredsbyggende internasjonalt samarbeid.