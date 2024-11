Norge IDAG

KAMPANJEEVANGELIST: Etter at han sluttet i Sarons Dal i 2006, to år før Aril Edvardsen dro hjem til Herren, har Harald Mydland fortsatt sin egen tjeneste i nærmere førti land. Foto: Privat

Harald Mydland var Ap-politiker og for fri abort – men så møtte han Jesus

Harald Mydland hadde ikke noe forhold til tro og kirke da han vokste opp, og mente det var kjedelig. Han satt i kommunestyret for Arbeiderpartiet, og var «for fri abort». Likevel hadde han sans for Jesus. I et møte på bedehuset bestemte han seg for å ta steget, og reiste seg og sa: «Jeg kom hit som en ikke-kristen, men nå er jeg kristen.»