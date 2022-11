Norge IDAG

Debattinnlegg

Hat mot kristendommen?

I Dagen av 25.10.2022 leser vi om Innherred Kristne Skole i Mosvik som får kritikk for blant annet å hevde at homofili er synd, deres syn på abort, kvinnelige prester og transproblematikken. En representant for Human-Etisk Forbund ber Statsforvalteren om å se på saken. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) reagerer også og sier at de verdiene som forfektes hører fortida til. Hun har også underrettet Utdanningsdirektoratet om saken, skriver Dagen.