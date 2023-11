Norge IDAG

En norsk student med antisemittisk plakat i demonstrasjon mot Israel i Polen. Nå er hun utvist fra det polske universitetet. Foto: Twitter / X

Norsk medisinstudent utestengt fra polsk universitet etter antisemittisk plakat:

– Hatefull ytring og oppfordring til vold mot jøder

LBC – Leading Britain´S Conversation – har publisert et bilde av den norske medisinstudenten Marie Andersen bærende på en antisemittisk plakat som viser en davidsstjerne som blir kastet i søpla og med ordene «Hold verden ren». Bildet vekker avsky og sinne. Da hun ble utestengt fra universitetet, startet Facebook-gruppen «Boikott Israel, Fri Palestina» en Spleis-aksjon til inntekt for studenten. Den fikk MIFF stanset, fordi den var imot Spleis sine regler om at det ikke er lov med innsamling knyttet til diskriminerende og/eller hatefulle ytringer.