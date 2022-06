Norge IDAG

Heidi Martinus fra Peru har vært frelst i 22 år, og bruker nå det meste av tiden sin som gatemisjonær i byer og land, og elsker Oslo og Norge. Foto: Nils Bakke

Evangelisering:

Heidi fra Peru - en av de nye gateevangelistene

For få år tilbake gav Gud, misjonær og internasjonal gateevangelist, Heidi Martinus (61), et syn om at en gedigen flom ville oversvømme deler av Tyskland. I 2021 materialiserte synet seg. Hun forteller at Gud samtidig gav henne visjoner om å gå ut med frelsesbudskapet.