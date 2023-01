Norge IDAG

Løslatelsen av terroristen Karim Younis har blitt feiret ved å heise det Palestina-arabiske flagget. Foto: Ill.foto: Ap

Israel:

Heiste palestina-arabiske flagg for å feire terror

Minister for nasjonal sikkerhet i Israel, Itamar Ben-Gvir, har instruert politiet om å ta ned palestinske flagg på offentlige områder. Ordren kom etter at arabere heiste dette flagget for å feire løslatelsen av terroristen Karim Younis. Younis myrdet en israelsk soldat i 1980. Palestina-araberne har svart med en kampanje der det palestinske flagget heises overalt.