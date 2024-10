Norge IDAG

TV 2s dokumentarserie «Under Guds øye» handler om Sannhetens ord bibelsenter i Slemmestad. – Vi er interessert i denne saken i Norge IDAG fordi slik prosess- og personorientert journalistikk er ikke-journalistikk, skriver sjefredaktør Finn Jarle Sæle. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Finn Jarle Sæle:

Hekseprosessens gjenoppstandelse – i journalistikken

De gamle hekseprosesser var preget av sjablongene. Den tid var det nok at en for eksempel hadde rødt hår, for å bli gjort kort prosess med.