Norge IDAG

FRAMELSKER MIRAKLER: I år vil Svein-Magne Pedersen tale om Guds store gjerninger og hva vi skal gjøre for å framelske mirakler. Han vil stille spørsmål ved hvorfor miraklene uteblir iblant oss. Foto: Eli Bondlid

Svein-Magne Pedersen gleder seg til Norge IDAGS sommerstevne:

Helbredelsesmøte på Bildøy

– En uhelbredelig helbredelsesevangelist som fremelsker mirakler

Verdensevangelist Svein-Magne Pedersen kommer for 18. gang til Bildøy Bibelskole under Norge IDAGs sommerstevne, lørdag kveld kl 18, den 24. juni (ikke søndagskvelden som tidligere år). Misjonen Jesus Leger sender sine programmer over hele verden – og på de fire største verdensspråk via satelitter til Asia og Afrika. Fra Norge mottar Svein-Magne Pedersen 90.000 telefoner årlig. Han ønsker alle velkommen til Bildøy Bibelskole.