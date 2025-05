Norge IDAG

AKTIV PENSJONIST: I dag er Ingrid Handeland engasjert i å drive en skole med plass til 1200 barn i India, sammen med mannen Steinar. Foto: Privat

Ingrid Bogetvedt Handeland fra Hovsherad ble frisk igjen ved Guds hjelp:

Helbredet fra akutt hjerneslag

– Vi forteller dette i håp om at mange blir modige i Jesu navn overfor legestanden, og ikke tar en avvisning «for god fisk», forteller Ingrid og Steinar Handeland fra Hovsherad, en bygd sør i Rogaland. Her forteller de hvordan Ingrid til tross for legens dystre spådommer, ved Guds hjelp ble helt frisk igjen.