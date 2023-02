Norge IDAG

Ryan Koher med sin kone Annabel og to barn. Foto: Mission Aviation Fellowship (MAF)

Hele verden ber for uskyldig fengslede MAF-piloter i Mosambik

Nå har retten nektet dem kausjon

Ryan Koher, en pilot for den USA-baserte avdelingen til Mission Aviation Fellowship og to av organisasjonens sørafrikanske frivillige, ble for mer enn fire måneder siden uskyldig fengslet i Mosambik, angivelig mistenkt for å støtte opprørsaktivitet.