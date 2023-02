Norge IDAG

Bohdan Movchan er nestleder for avdelingen for diaspora og humanitære spørsmål i Ukraina. Han er også leder for enheten for humanitært samarbeid i Ukrainas utenriksdepartement. Foto: Trine Overå Hansen

Bohdan Movchan fra ukrainsk UD:

– Hele verdensorden står på spill

Det sa Bohdan Movchan, nestleder for avdelingen for diaspora og humanitære spørsmål i Ukraina under IRF Summit 2023. Han er også leder for enheten for humanitært samarbeid i Ukrainas utenriksdepartement.