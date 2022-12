Norge IDAG

Bruk av alkohol øker risikoen for kreft. I vår meldte NRK at Helsedirekoratet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet anbefalte at alkoholholdige produkter bør merkes med en advarsel om at de kan være kreftfremkallende. Foto: Terje Pedersen / NTB

Helsedirektoratet vil merke alkohol som kreftfarlig

I julen flyter alkoholen lettere enn ellers i året. Men bruk av alkohol gir større risiko for kreft. Forskning viser at til og med moderat inntak kan føre til helseproblemer. Selv en drink pr. dag påvirker kreftfaren, forteller nå en undersøkelse som er gjengitt i Journal of the National Cancer Institute.