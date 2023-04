Norge IDAG

Foto: Berit Roald / NTB.

Kommentar:

Helsevesenet trenger private aktører

En ny undersøkelse viser at stadig flere nordmenn mener at det norske helsevesenet ikke vil klare seg uten private aktører i framtiden. Dermed synes det helt klart at venstresidens hamring på nei til profitt og private aktører i velferden ikke er gått inn. Det norske folk har latt fornuften telle.