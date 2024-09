Norge IDAG

KJENT: Hovedrolleinnehaver David White har blant annet hatt en gjesterolle i serien Melrose Place, og er sentral også i de første God's not dead-filmene. Foto: https://godsnotdead.com

Ny film i serien «God is not dead»:

Her kan du se traileren

I disse dager er det premiere på filmen «In God we trust,» som er en del av den kjente filmserien «God is not dead.» I filmen kan du blant annet se tidligere senator Mike Huckabee spille seg selv.