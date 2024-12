Norge IDAG

Donald Trump med nytt direkte budskap til Hamas. Foto: Allison Robbert/Pool via AP, File/NTB

Trumps budskap til Hamas:

– Her kommer jeg!

Hebraiske medier rapporterer at USAs valgte president Donald Trump sender et spesifikt budskap til Hamas-terroristorganisasjonen før sin innsettelse. Samtidig blir han takket for sin tøffe trussel mot Hamas på Truth Social nylig.