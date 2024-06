Norge IDAG

SAMSPEL: Mathias Lie har skrive 260 melodiar, og laga tekst utfrå tema eller henta direkte frå Guds Ord. Han og kona Bente har spelt inn fem CD’ar. Foto: Ingalis A. Malmo

Evangelist og trubadur Mathias Lie har erfart at Herren høyrer bøn:

– Herren gav meg Salme 91 til trøyst

– Trass tidleg motgang, alt i morsliv, og også seinare etter eg vart vaksen – veit eg for visst at Herren vil eg skal leva. Eg kjenner meg velsigna og takknemleg for at eg har alle mine med meg på himmelvegen, seier Mathias Lie.