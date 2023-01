Norge IDAG

Debattinnlegg

Martin Gellein er fast spaltist i Norge IDAG. Foto: Arkiv

Herren kaller på deg!

Det er en tid for alt, skriver Forkynneren. Det var en tid for å reise seg og tale kvinnenes sak. Det var en tid for å tale Roma midt imot. Det var en tid for å kjempe for at slaver skulle gis sin frihet. La oss svare ja på Gud kall også i en tid som denne.