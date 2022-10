Norge IDAG

Her har Elvis lest i Jakobs brev og notert ned en bibelsk åpenbaring; «En hver mann kan bli fristet, men med Gud ved din side kan du bli frelst.» Foto: Jon Super/Ap/NTB

Billy Stanley:

Hevder han møtte Elvis og Gud i himmelen

Billy Stanley er stebroren til rockelegenden Elvis Presley. I et intervju hevder Stanley at han døde, møtte Elvis og Gud i himmelen, og deretter ble sendt tilbake til jorden med et budskap.