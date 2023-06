Norge IDAG

«HEIDI HORTEN'S VERDEN»: Juvelsamlingen til den avdøde milliardæren Heidi Horten var utstilt hos auksjonshuset Christie's i Sveits før den ble solgt for 201 millioner dollar. Foto: NTB/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Historiens største smykkesalg bærer naziskyld

En nyhet slår seg stadig større og større opp i mediene disse dager: En eksklusiv smykkesamling har gått under hammeren på auksjonshuset Christie's. Men den er knyttet til et stykke mørk historie som kan ha stammet direkte fra nazisten Helmut Hortens tvangssalg av jødiske forretninger. Tross kritikk har auksjonen holdt fram. Dette er i seg selv kritikkverdig. Juvelsamlingen er solgt for 201 millioner dollar.