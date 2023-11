Norge IDAG

HISTORISK: Møre bispedømme har nå to kvinner på toppen, biskop Ingeborg Midttømme (til venstre) og domprost Grethe Lystad Johnsen, som ble innsatt under gudstjenesten i Molde domkirke 5. november. Foto: Møre bispedømme.

Historisk i Møre med kvinnelig domprost

Møre bispedømme ledes nå for første gang av to kvinner. – Striden om kvinnelige prester er for lengst avgjort – også på Møre, mener NLA-lektor.