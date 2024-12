Norge IDAG

Hizbollah har brutt våpenhvilen med Israel, mandag 2. desember. Foto: AP Photo/Tara Todras-Whitehill/NTB

Israel/Libanon:

Hizbollah har brutt våpenhvilen

IDF bekreftet mandag at Hezbollah brøt våpenhvileavtalen ved å skyte to mortere mot Mount Dov-området (Sheba Farms). Terrorgruppen kommer samtidig med anklager mot Israel etter et gjengjeldelsesangrep.