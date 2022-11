Norge IDAG

Debattinnlegg

Høge energiprisar?

Høgre var ein av hovedarkitektene bak både ACER vedtaket og dei 2 monsterkablane som har øydelagt strømsikkerheita vår. Eit stort fleirtal på stortinget bidro til at energipakke 3 fra EU vart vedtatt. No ser vi Nikolai Astrup, energipolitisk talsmann i Høgre hevde, at vi må forte oss å få vedtatt EUs 4. energipakke. Altså mer av den medisinen som har ført oss dit vi er i dag. Dei fleste oppegåande vil skjønne at det blir galt.