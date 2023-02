Norge IDAG

Linda Veland var ein av dei som fann den førarlause minibåten Conscriptus. Den var sjøsett i USA i samband med eit internasjonalt forskningsprosjekt. Foto: Privat

Høgteknologisk «Amerika-båt» i miniatyr stranda i fjøresteinane sørvest i Øygarden

Plast- og søppelplukkarar på øya Sotra vest for Bergen fann nyleg ein rar gjenstand som duppa i fjøresteinane. Det likna ein liten båt. Det dei fann var ein slags teknologisk instrument. Litt seinare vart dei klar over at dei var dei heldige finnarane av den førarlause minibåten Conscriptus.