VIKTIG BOK: Ragnar Hatlem sier at han vil ta utgangspunkt i sin bok «Palestina - Israels historiske og folkerettslige legitimitet». Han vil legge fram beviser for at det aldri har vært noen okkupasjon. Foto: Eli Bondlid

Ragnar Hatlem, forfatter og advokat, gleder seg til å feire Israels 75-årsdag:

Holder appell om Israels historiske og folkerettslige legitimitet

– Israel er ingen okkupasjonsmakt, for dette var jødenes egne områder, sa Ragnar Hatlem, da han under Oslo Symposium nylig la fram sterke og klare beviser for Israels historiske og folkerettslige legitimitet. Nå gleder han seg til å være med på feiringen av Israels 75-årsdag på Folkemøtet i Stavanger Bypark 14.mai.