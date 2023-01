Norge IDAG

Under markeringen av holocaustdagen på Akershusstranda i fjor talte Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) på vegne av regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Holocaustdagen markeres rundt omkring i landet

27. januar markeres den internasjonale Holocaustdagen, som et dystert minne om folkemordet på jødene, og forsøket på å utrydde et helt folk, under 2. verdenskrig. Det var på denne dagen, 27. januar i 1945, at styrker fra den røde arme fra Sovjetunionen, frigjorde de rundt 7 000 overlevende fangene i Auschwitz-Birkenau, den største av de tyske konsentrasjonsleirene.