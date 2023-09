Norge IDAG

Debattinnlegg

– Konservativt har et landsstyrevedtak fra april i fjor på støtte til regjeringens våpenstøtte til Ukraina, da vi mener ethvert land har rett til selvforsvar. I en kompleks konflikt er det åpenbart at der er grep som kunne vært gjort fra 2008 og 2015 frem til angrepet for å unngå dette, skriver partileder i Konservativt, Erik Selle.

Bilde fra et angrep i Kryvyi Rih, Ukraina, 8. september 2023. Foto: Ukrainian Emergency Service via AP

Erik Selle:

Hører du skrikene fra Ukraina og frykten i verden, Tønnesen?

– Den USA-bosatte utflyttede nordmann, Geir Tønnesen har nok en gang adressert Konservativt og vår linje i forhold til en krig på europeisk jord. Nå gjester han Norge i Dag med en overskrift: «Hører ikke Konservativt skrikene fra Ukraina?» En svært tendensiøs overskrift som spiller på følelser og en insinuasjon som skal skape et inntrykk av at vi ikke er opptatt av menneskers lidelse, skriver Erik Selle, partileder for Konservativt i dette debattinnlegget.