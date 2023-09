Norge IDAG

UKRAINA: Barn står på en utbrent russisk stridsvogn i Kyiv. Bildet er tatt 11. juni 2023. Foto: NTB/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Hører ikke Konservativt skrikene fra Ukraina?

Sommeren 2023 er forbi, og høsten er over oss. Men ikke for 6 år gamle Sofia i Ukraina. Hun ble nemlig drept i et russisk missilangrep mens hun var ute og spaserte en sommerdag sammen med sin mor på gaten i Tsjernihiv. På sykehuset kunne man høre morens skrik - at dette er hennes eneste barn, og at hun aldri vil være i stand til å komme over tapet.