Visjon Norge har klart å få Dionny Baez tilbake til Norge, og han åpnet «Kickoff-konferansen» i Drammen mandag kveld. Foto: Nils Bakke

Dionny Baez først ut:

Høstens «kickoff» er i gang på Visjon Norge

Mange har uttrykt et stort ønske om at predikanten Dionny Baez skulle delta på konferansen. Amerikaneren kom - og var førstemann i ilden som hovedtaler mandag kveld. Han ble møtt med spontan applaus fra alle de oppmøtte . Dionny Baez er en anerkjent bestselgende forfatter av over 40 bøker som er oversatt til en rekke språk.