FARETRUENDE: Houtienes trussel mot verdens skipsfart i Rødehavet og Suez-kanalen kan få prisen på varer i verdenshandelen til å stige alvorlig, skriver Finn Jarle Sæle. Foto: Illustrasjonsfoto Pixabay/Norge IDAG (innfelt)

Houthiene må stanses allerede nå - før de stanser verdens skipsfart

Houthiene i Jemen, som nå for alvor truer verdens skipsfart gjennom Rødehavet og Suez-kanalen kan bli en større fare for verden enn Hamas. Og de er bedre rustet, sier nå de beste informerte kilder i New York, hvor vi befinner oss i skrivende stund.