Tre generasjoner: Vi møtte mor, datter og barnebarn på Brunstad. Det er Mary Ditlefsen, født Smith, hennes datter Anette Ditlefsen Vedvik og barnebarn, Mille Vedvik. Foto: AAS

Anette Ditlefsen Vedvik:

«Høydepunktet på sommeren er stevnet på Brunstad»

– Her er fest og stemning. Vi får høre Guds ord. Stevnet samler ung og gammel, fra inn og utland med samme mål og tro, i skjønn forening. Vi får venner fra hele verden. Det er noe for alle, og det er svært godt tilrettelagt for barn og ungdom.