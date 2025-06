Norge IDAG

Politikk Amerikansk høyesterett har tatt stilling til kjønnsskiftebehandling av mindreårige. Foto: NTB/AP/Patrick Semansky

Kjønnsskifte:

Høyesterett i USA opprettholder forbud mot kjønnsoperasjon

Amerikansk høyesterett opprettholder et statlig forbud mot såkalt transkjønnet omsorg for mindreårige. Dommerne slår fast at Tennessees lov, som forbyr noen former for medisinske behandlinger for transkjønnede ungdommer, ikke bryter med prinsippene for likestilling.