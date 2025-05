Norge IDAG

President Donald Trump talte før han signerte en presidentordre som forbyr transkjønnede idrettsutøvere å konkurrere i idrettsarrangementer for kvinner. Foto: NTB/AP/Alex Brandon

Høyesterett lar Trump håndheve forbud mot transpersoner

Høyesterett avgjorde tirsdag at Trump-administrasjonen kan begynne å håndheve et forbud mot transpersoner som tjenestegjør i militæret, skriver New York Times.