Felix Boellmann fra ADF International sammen med foreldrene som nå er pålagt å legge til rette for datterens kjønnsskifte. Foto: ADF International

Sveits:

Høyesterett pålegger foreldre å legge til rette for datterens kjønnsskifte

Sveits’ høyesterett har bestemt at et sveitsisk foreldrepar som ble separert fra datteren sin fordi de nektet å støtte hennes kjønnsskifte, må legge til rette for at hun kan gjennomføre kjønnsskiftet – ellers risikerer de strafferettslige reaksjoner.