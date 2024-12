Norge IDAG

Høyesterett skal vurdere om en kvinne som mener at MMR-vaksine var årsak til at hun har utviklet MS, har rett på å få erstatning. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Skadet av vaksine:

Høyesterett skal behandle erstatningssak etter MMR-vaksine

En kvinne som mener at MMR-vaksine var årsak til at hun har utviklet MS, har saksøkt staten for å få erstatning. Høyesterett skal nå behandle saken.